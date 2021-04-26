شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين العربية" تعلن تقديم طلب مضاعفة رأسمالها لـ 530 مليون ريال عبر أسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية تقديم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن زيادة رأس المال ستكون بقيمة 265 مليون ريال ليتضاعف رأس المال من 265 مليون ريال إلى 530 مليون ريال.

وأشارت إلى أنها مشروطة بأخذ الموافقات الرسمية، بعد حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما".

وكان مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً في يوليو الماضي بتعيين زياد بن محمد الربيش بمنصب المدير العام اعتباراً من تاريخ تكليفه بالمنصب.

كما أعلنت الشركة في يناير 2020 عن استلامها، موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات.