شكرا لقرائتكم خبر عن "البابطين" تكشف عن توقف مفاوضات الاستحواذ على حصة من شركة تابعة لها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين"، عن إيقاف التفاوض بشأن استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية على حصة من شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر التابعة لها في مصر، عن طريق زيادة رأسمال الشركة التابعة في مصر.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن إيقاف التفاوض حول الصفقة نظراً للتغيرات الاقتصادية غير المستقرة بسبب جائحة فيروس كورونا وعدم وضوح توجهات السوق، مشيراً إلى أن المناقشات والاتفاقات حول الصياغات القانونية لاتفاقية المساهمين واتفاقية البيع والشراء لم يتم قبولها من قبل الطرفين.

وأوضحت الشركة أنها سوف تستمر في دراسة إمكانية طرح جزء من شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر في السوق المصرية للأوراق المالية وسيتم الإعلان عن أي تطور في حينه.

وكانت شركة البابطين للطاقة والاتصالات أعلنت في يوليو الماض، عن تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين شركتها التابعة "البابطين للطاقة والاتصالات مصر" مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية لمدة 3 أشهر حتى 28 أكتوبر 2020.

يشار إلى أن صافي أرباح شركة "البابطين" تراجع بنسبة 6.6% خلال العام 2020، ليسجل نحو 80.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 86 مليون ريال في 2019.