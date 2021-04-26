شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق- تحليل - 26-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بكسر دعم القناة الصاعدة المتمثل حاليا بمستوى 129.80 لنلاحظ تذبذبه بشكل ضيق ما بين الدعم الحالي والحاجز المستقر عند 130.70, لذلك سنبقى على حيادية التداول وانتظار إشارة تحديد الاتجاه للتداولات القادمة بتجاوز السعر لأحدى هذه المحاور.

نتوقع باختراق السعر للحاجز الحالي, استئنافه للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 131.30 و 131.90 على التوالي, أما تسلله دون دعم القناة الصاعدة فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الهابط ليبدأ بتكبد الخسائر بوصوله نحو 129.10 و 128.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.70 و 129.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور