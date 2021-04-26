شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال هابط-تحليل - 26-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج مؤخرا, إلا أن استقراره السلبي دون المقاومة المتمركزة عند 151.80 واستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, تشكل جميعا عوامل مؤكدة للاستمرارية السلبية المقترحة سابقا.

نتوقع تسلل السعر حاليا نحو 148.70 وبتجاوزه ستمتد التداولات نحو الهدف الرئيسي الأول المستقر عند 147.80 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.30 و 147.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط