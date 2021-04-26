شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحاول التخلص من السلبية اللحظية– تحليل - 26-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين باستغلال العوامل الإيجابية والناتجة عن تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تقديمه حاليا لضغوط قوية على الحاجز المتمركز عند 1230.00, كذلك تشكيل مستوى 1195.00 للدعم الإضافي سيزيد من فرص تسجيل السعر لأهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 1290.00 و 1350.00 على التوالي.

نشير أيضا إلى أن محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من الضغوط الإيجابية ليمنح السعر عزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1215.00 و 1260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد