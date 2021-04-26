شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الهدف– تحليل- 26-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النحاس بتداولات هذا الصباح الهدف المتمركز عند 4.3800 ليضغط بذلك على مقاومة القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر لاندفاع صاعد جديد لينتقل بذلك فوق المقاومة الحالية وليبدأ باستهداف المزيد من الأهداف بانجذابه نحو 4.5000 وصولا نحو 4.6400 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2400 و 4.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد