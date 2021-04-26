شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعكس أطول مسيرات خسائر يومية له في عقد من الزمان أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس أطول مسيرات خسائر يومية منذ آب/أغسطس 2011 مع تراجعه للجلسة الحادية عشر على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.41% إلى مستويات 107.70 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.14 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في خلال تداولات الجلسة عند 107.65، بينما حقق الأعلى له عند 108.15، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 107.88.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت اتساعاً 0.7% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي والتوقعات بالثبات عند مستويات الصفر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.9% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 2.5% مقابل تراجع 1.2% في شباط/فبراير.