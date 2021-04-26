شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 26 - 4-2021، استقرارا فى أسعار اللحوم البلدى بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حسن محمود صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللحوم أسعارها مستقرة نظرا لزيادة المعروض خلال شهر رمضان المبارك، حيث سجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وأشار محمود، إلى أن سعر كباب الحلة عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.