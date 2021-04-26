شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النفط عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة 62.20 والدعم الذي يرتفع الآن إلى 61.10، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر للتعافي وتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 65.00، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لاختبار مستوى 59.85 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.60 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي