شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكمل النموذج السلبي – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من كسر دعم العلم المثلثي الهابط ليحصل على حافز سلبي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، حيث يقترب من هدفنا السلبي الأول عند 0.9100، ونتوقع تخطي هذا المستوى للتوجه نحو 0.8990 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9200 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط