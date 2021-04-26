شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف المحاولات الإيجابية – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكمل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تشكيل نموذج علم استمراري صاعد بعد اختراق مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، ليحصل على حافز إيجابي نتوقع أن يدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، ويحتاج لاختراق 0.7765 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 0.7835 ثم 0.7900 كأهداف رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7700 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد