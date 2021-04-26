شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 27.00 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 25.50 والثبات دونه سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.70 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد