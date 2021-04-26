شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ليبتعد عن أرضية الدعم المحورية التي ترتفع الآن إلى 65.10، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 69.00 ثم 70.00 كأهداف رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 65.10، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مستوى 62.95 قبل تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.80 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد