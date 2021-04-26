شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر دعم القناة – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لدعم القناة الصاعدة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 عند هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يتحرك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1765.00، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1838.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد