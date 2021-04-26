شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن حاجز 1.2500، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1.2365.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2590 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2420 والمقاومة 1.2530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط