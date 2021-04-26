شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بملامسة هدفنا المنتظر عند 107.70 ويتذبذب قربه، ونلاحظ أن السعر يستقر دون مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، نحن نتوقّع امتداد الموجة الهابطة لتستهدف مناطق 106.45 على المدى القريب، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 108.40 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.20 والمقاومة 108.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط