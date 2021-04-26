شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.3800 ثم 1.3765 كمحطات تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3895 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط