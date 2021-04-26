شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مستوى 1.2064 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1.2170 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2300.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2064.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2020 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد