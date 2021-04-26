شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الواردات المصرية من الكيوي إلى 68 مليون جنيه في يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع الواردات المصرية من فاكهة الكيوي بشكل ملحوظ في بداية العام الجاري 2021، حيث بلغت قيمة واردات الكيوي الطازجة نحو 68 مليون و832 ألف جنيه "4 ملايين و302 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 31 مليون و776 ألف جنيه "مليون و986 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 37 مليون و56 ألف جنيه "2 مليون و316 ألف دولار".

وجاءت واردات الكيوي، ضمن قائمة أهم واردات السلع الزراعية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي بلغت قيمة وارداتها الإجمالية نحو 10 مليار و791 مليون جنيه "674 مليون و442 ألف دولار" في شهر يناير الماضي، مقابل 11 مليار و771 مليون جنيه "735 مليون و693 ألف دولار" في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 980 مليون جنيه "61 مليون و251 ألف دولار".

وحققت الواردات المصرية من الفواكه الطازجة إجمالا، زيادة كبيرة خلال شهر يناير الماضي، حيث سجلت نحو 2 مليار و53 مليون جنيه "128 مليون و362 ألف دولار"، مقابل نحو مليار و742 مليون جنيه "108 مليون و898 ألف دولار" في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 311 مليون و424 ألف جنيه "19 مليون و464 ألف دولار".