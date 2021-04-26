شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الموبايلات تتراجع بـ340 مليون جنيه في شهر يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، تراجعا ملحوظا خلال الشهر الأول من العام الجاري 2021، حيث بلغت قيمة واردات أجهزة التليفون للأفراد نحو مليار و787 مليون جنيه "111 مليون و736 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل مليار و983 مليون جنيه "132 مليون و989 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 340 مليون و48 ألف جنيه "21 مليون و253 ألف دولار".

وجاءت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، ضمن أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليار و345 مليون جنيه "521 مليون و619 ألف دولار" في شهر يناير الماضي، مقابل 10 مليار و59 مليون جنيه "628 مليون و692 ألف دولار" في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و713 مليون جنيه "107 مليون و73 ألف دولار".

وسجل العجز فى الميزان التجارى تراجعا ملحوظا، حيث سجل 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 3.85 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 17.9٪، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 8.4٪، حيـث بلغـت 2.50 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.9٪، حـيث بلغت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير الماضي، مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.