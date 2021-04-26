شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأهلي (1180) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وساعد السهم على هذا الانخفاض توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.93% بما يعادل -0.50 نقطة.

لذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 52.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.20 ومستوى المقاومة 55.50.