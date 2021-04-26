شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، ليسارع السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.50 نقطة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 92.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 99.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 92.00 ومستوى المقاومة 99.90.