شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يظهر بعض إشارات الضعف – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الجزيرة (1020) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 17.50، ارتد منه انخفاضاً ليقلص البعض من تلك المكاسب المبكرة ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ذو درجة انحدار شديدة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح المزيد من الصعود الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 17.68، مع وجود احتمالية عالية لبدء تصحيح هابط للاتجاه الرئيسي الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.76 ومستوى المقاومة 17.68.