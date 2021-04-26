شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.00% بما يعادل 0.68 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.60، ليستهدف مستوى المقاومة 19.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.60 ومستوى المقاومة 19.00.