شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.02 نقطة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولتاه بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.98 ومستوى المقاومة 18.00.