شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت الشمالية (3004) ارتفاعاً في آخر جلساته، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.07% بما يعادل 0.88 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.38، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 20.00.