شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تشب (8240) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -0.45 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.75، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 46.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.75 ومستوى المقاومة 44.90.