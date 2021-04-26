شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم المعذر ريت (4334) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة بنسبة بلغت 0.34% بما يعادل 0.03 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتحرك السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.90، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.19.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.06.