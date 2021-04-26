شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع النقل (TTNI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل -6.37 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 6,000.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,500.00 ومستوى المقاومة 6,000.