شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر خلال جلسة امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6554 نقطة، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6400 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,540 بينما مستوى المقاومة هو 6,578 نقطة