شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد تذبذب في الاداء -تحليل صباحي- 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يشهد تذبذب في الاداء منذ الاسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 10860 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق ما بين مستوى 10800 ومستوى 10050 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,821 بينما مستوى المقاومة هو 10,891 نقطة