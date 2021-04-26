«العالمية القابضة» تستكمل الاستحواذ على 40% من «ريسبونس بلس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «العالمية القابضة» عن إتمام عملية الاستحواذ على 40% من رأسمال شركة «ريسبونس بلس» للخدمات الطبية من خلال إحدى الشركات التابعة لها.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن «ريسبونس بلس» تأسست في العام 2010، وأصبحت واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارات.

وجاء في الإفصاح أن «ريسبونس بلس» تعمل على توفير إدارة الرعاية الصحية في المواقع وعمليات النقل الطبية في حالات الطوارئ من مواقع العمل عن بعد.

وبينت «العالمية القابضة» أن «ريسبونس بلس» تقدم الدعم الطبي لقطاع النفط والغاز والصناعات الكيماوية ومواقع البناء وعيادات المواقع وخدمات الإسعاف.

كما أنها أنشأت لها وجودا في السعودية وسلطنة عمان ولديها المزيد من خطط التوسع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى غانا ونيجيريا على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تدير «ريسبونس بلس» حاليا 200 عيادة موقع بالإضافة إلى أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي.