شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: 3.4% نمو اقتصاد دبي في 2021.. و2.9% لأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً حيال الأداء الاقتصادي للدولة، وبحسب بيانات حديثة من الصندوق حصلت عليها ”الخليج 365” من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي هذا العام بمعدل 3.4%، كما من المرجح أن ينمو اقتصاد العاصمة أبوظبي بحوالي 2.9% في العام الجاري بعد أن بدأ الاقتصاد يضع قدميه على مسار التعافي من تبعات الجائحة التي كان لها انعكاساتها الحادة على الاقتصاد العالمي.

وكان الصندوق رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات هذا العام من 1.3% في تقديراته السابقة ضمن تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي في أكتوبر من العام الماضي إلى حوالي 3.1%، وذلك بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية والأداء الأقوى من المتوقعين في الربع الأخير من العام الماضي، والأشهر الأولى من العام الجاري. ورجح تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي أن تحافظ الدولة على نمو لا يقل متوسطه عن 2.6% حتى عام 2026.

وأكد الصندوق إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهم في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020. وقد قام الصندوق برفع تقديراته لنمو اقتصاد الإمارات في العام الماضي، من انكماش اقتصادي كان من المتوقع أن يصل إلى 6.6% بحسب آخر توقعات الصندوق الصادرة في أكتوبر 2020، إلى انكماش بمعدل 5.9% في العام الماضي. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي في الدولة هذا العام نمواً يصل معدله إلى 3% مع العديد من المؤشرات التي تعكس تعافي الأنشطة على مستوى القطاعات غير النفطية.