شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد بن راشد.. 100 مشروع لترسيخ المعرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شاركت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» في مؤتمر الحكومات والشركات والمجتمع المدني، بكازاخستان، الذي عُقد تحت شعار «شراكة من أجل التنمية المستدامة»، بدعوة من الحكومة الكازاخستانية، حيث ألقى كلمة المؤسسة عبر تقنية الاتصال المرئي جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقال إن المؤسسة تتطلّع إلى مستقبل أكثر بريقاً لأبنائنا والسموّ بهم في ميادين المعرفة والفكر والعلوم والتنمية، كما تهدف المؤسسة إلى تقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة، لتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، وتتعهد بتأسيس مجتمعات قائمة على المعرفة، من خلال تمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات.

وقال إن المؤسسة لديها ما يقرُب من 100 مشروع؛ إما بمفردها، وإما مع شركاء رئيسين، مثل مؤسسة نوبل العالمية، والجمعية الجغرافية الوطنية، ومعهد التعليم الدولي الذي يدير منحة فولبرايت الأمريكية، وجامعات عدة، بما في ذلك جامعة أكسفورد في بريطانيا، وجامعة طوكيو في اليابان، وجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، إضافة إلى العديد من البرامج المعرفية الداخلية والخارجية التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى ترسيخ المعرفة في المجتمع الإماراتي، والمجتمعات العربية، كمبادرة برنامج دبي الدولي للكتابة، التي تهدف إلى تشجيع وتمكين المواهب الشابة ممّن يمتلكون موهبة الكتابة في شتى مجالات المعرفة، إضافة إلى «تحدي الأمية» الذي يسعى إلى محو الأمية في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الإمارات وكازاخستان تتميزان بأنهما دولتان فتيّتان قطعتا أشواطاً كبيرة من التقدم خلال فترة قصيرة من تأسيسهما؛ وتسعيان إلى التقدم على أسس راسخة من العمل للوصول إلى التقدم المنشود.

وأضاف أن «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، تتطلع إلى التعاون مع كازاخستان، ولا سيما الجانب المعرفي من خلال مؤسسة (نور سلطان نزارباييف) لتقديم الدعم المتبادل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تعمل مع العديد من الحكومات لتحسين أدائها ضمن القطاعات السبعة على مؤشر المعرفة العالمي، كما نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإصدار تقرير استشراف مستقبل المعرفة الذي يعد أداة مبتكرة لقياس المعرفة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة لتقييم الوعي بالمهارات والتكنولوجيا.

وعن قمة المعرفة، أوضح أنها الحدث المعرفي الأبرز عالمياً، وتعد منذ انطلاقتها عام 2014 منصة فريدة تجمع المنظمات والأفراد الذين يتشاركون ويتبادلون المعرفة بهدف تحقيق الرفاه للبشرية.