شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدشن حملة لدعم استقرار دول الساحل الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع، بدء تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الإفريقي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وحضر إقلاع أول رحلة من أبوظبي، اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، وكرافييه شانيل سفير فرنسا لدى الدولة.

وأكد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة، أن من شأن جهود دولة الإمارات أن تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

من جانبه تقدم السفير كرافييه شانيل بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود فرنسا في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

ومن المقرر أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عدداً من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، نظراً لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي. (وام)