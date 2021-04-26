شكرا لقرائتكم خبر عن بوش يعود إلى الواجهة من بوابة الدفاع عن الهجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، إلى الواجهة السياسية من بوابة الدفاع عن الهجرة، عكس حزبه الجمهوري.

ويعود الرئيس السابق البالغ 74 عاماً والمتحدر من تكساس، إلى الأضواء مجدداً.

وأظهر الرئيس الثالث والأربعون، الذي عادة ما يبتعد عن الأضواء، حنيناً واضحاً إلى الشأن العام عبر إصداره كتاباً سماه «واحد من عديدين» يضم 43 لوحة زيتية خاصة به للمهاجرين الذين عرفهم.

وقال بوش في مقال الأسبوع الماضي إنه جمع كتاباً يضم صوراً للمهاجرين الذين احتضنوا بلدهم الجديد في مسعى منه لخفض التوتر و«إضفاء الطابع الإنساني على النقاش بشأن الهجرة» في الولايات المتحدة.

وقال هذا الأسبوع في مقابلة مع شبكة «إن بي سي توداي»، إن الحزب الجمهوري أصبح «انعزالياً وحمائياً، ومعادياً للهجرة». ويدعم بوش منهجاً ليحصل ملايين العمال غير المسجلين على الجنسية، في حال سددوا الضرائب وتبين عدم ارتكابهم جرائم.

ويدافع كذلك عن إصلاح نظام التأشيرات، ويدعم برنامج «الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة» (داكا) الذي يوفر الحماية من الترحيل، ويسمح بعمل الأشخاص الذين وصلوا البلاد من دون أوراق وهم أطفال.

ووضعت هذه المواقف بوش في ضفة مقابلة لقاعدة حزبه، وتتماشى بشكل أكبر مع مُثُل الهجرة التقدمية للديمقراطيين الذين كان كثير منهم أعداء شرسين لبوش، عندما كان في البيت الأبيض.

وقد يكون كتاب بوش، إضافة إلى ظهوره المتكرر على شاشات التلفزيون الصباحية والبرامج الحوارية والإذاعية في وقت متأخر من الليل، جزءاً من استراتيجية أكبر. وقد تهدف هذه الجهود إلى تغيير صورته من مهندس حربي العراق وأفغانستان والتي كلفت دماء وأموالاً طائلة، وأدت إلى ظهور جماعات متطرفة مناهضة للولايات المتحدة إلى رجل الدولة الموقّر.

وصرح الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة دايتون، كريستوفر ديفين لفرانس برس أن «جزءاً مما يفعله قد يكون لإنقاذ إرثه». وأضاف: «نعيد تقييم الرؤساء السابقين في سياق زماننا». وأوضح «ربما بدا بوش متطرفاً، لكن الناس يرون ما يأتي بعد ذلك وينظرون إليه بشكل مختلف».

وذكر أستاذ القانون الفخري في كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة في جامعة «سيراكيوز» ويليام بانكس، أن بوش لم يكن «معادياً للهجرة قط»، وأن جهوده الأخيرة بشأن الهجرة ليست «تبييضاً» لتاريخه؛ بل تبدو جهداً حقيقياً لحل المشاكل. (أ.ف.ب)