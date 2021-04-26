إطلاق مبادرة «المجتمع معنا» لجمع التبرعات لحملة «100 مليون وجبة»

أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مبادرة «المجتمع معنا» لتحفيز الشركات والمؤسسات، والأفراد والمجموعات الرياضية والفنية والثقافية والجاليات، والنجوم والفنانين على المشاركة الفاعلة في دعم حملة «100 مليون وجبة»، التي تنظمها لإطعام الطعام للجوعى والمحتاجين في شهر رمضان المبارك في 30 بلداً حول العالم.

وتهدف مبادرة «المجتمع معنا»، التي يشرف عليها خريجو برنامج «إعداد صنّاع الأمل» كمتطوعين، إلى توفير منصة رقمية مفتوحة لكلٍ من الأفراد والمؤسسات والفنانين الداعمين للعمل الخيري، لتقديم التبرعات، وتشجيع أقرانهم وزملائهم ومحيطيهم على المساهمة الفاعلة في حملة 100 مليون وجبة، الهادفة إلى إطعام الجوعى في المجتمعات الأقل دخلًا في 30 بلداً في العالم العربي وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا وأمريكا الجنوبية، عملاً بقيم شهر رمضان من الإحسان والعون ومساعدة الآخرين.

وتدعم المبادرة جهود «حملة 100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعنية في الإمارات وفي الدول الثلاثين المشمولة بالحملة.

منصة رقمية سهلة

وتم إطلاق مبادرة «المجتمع معنا» عبر المنصة الرقمية «يلا غيف» YALLAGIVE لتسهيل تشكيل مجموعة التبرع لكل مؤسسة أو شركة أو مجموعة داخل الدولة تريد المساهمة في توفير الدعم الغذائي للمحتاجين، عن طريق «حملة 100 مليون وجبة».

ويمثل هذا الحل الرقمي المبتكر تجسيداً لمبدأ التمويل الجماعي أو جمع التبرعات الجماعي، ويوفر خياراً ميسراً يتيح إنشاء صفحة خاصة على منصة «يلا غيف» لكل مؤسسة أو مجموعة مشاركة في مبادرة «المجتمع معنا» وداعمة لحملة «100 مليون وجبة»، مع وضع مبلغ معين كهدف لجمعه من أجل توفير الطرود الغذائية للمحتاجين في 30 دولة ضمن الحملة.

ثلاث فئات

وتضم مبادرة «المجتمع معنا» ثلاث فئات مختلفة، تستهدف كل واحدة منها إشراك مجموعة معينة من فاعلي الخير في مجتمع الإمارات، وتتوزع على كلٍ من فئة المؤسسات والشركات، وفئة الأفراد والمجتمع، وفئة المجموعات الداعمة للأعمال الإنسانية من مجموعات رياضية وفنية وثقافية.

المؤسسات والشركات

وتمكّن مبادرة «المجتمع معنا» الشركات والمؤسسات من إنشاء حملة مصاحبة لحملة «100 مليون وجبة» للمساهمة فيها، تشجع من خلالها موظفيها على المشاركة في التصدي لمعضلة الجوع، والمشاركة في جهود إطعام الطعام التي تنفذها حملة «100 مليون وجبة».

وقد بدأ عدد من المؤسسات والشركات الأخرى بالفعل بالمشاركة في مبادرة «المجتمع معنا» ومنها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي داعية غيرها من المؤسسات والشركات المساهمة في هذه الحملة المبتكرة.

شركاء في الخير

وقال مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن مشاركة الهيئة فـي مبادرة «المجتمع معنا» الداعمة لحملة 100 مليون وجبة من الإمارات إلى العالم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تأتي انطلاقاً من حرصها على تشجيع موظفيها وشركائها الاستراتيجيين للتبرع من خلال المنصة الإلكترونية، وتفعيل دور الموظفين في تقديم المساعدة للمحتاجين، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، الذي يعتبر من مواسم الخير التي يزداد فيها تكاتف المجتمع، وتمتد فيها الأيادي البيضاء لعون المحتاجين وإغاثة الملهوفين، ونحن في هيئة الطرق والمواصلات، نفخر بالمشاركة فـي هذه المبـادرة التي نُعدّها واجباً تفرضه علينا مسؤوليتنا المجتمعية.

وأضاف إن إطلاق هذه المبادرة الداعمة تبرز حرص قيادتنا الرشيدة على شفـافية المشـاركة فيها أمام المجتمع الإماراتي والعالم بأسره، حيث تعرض المنصة أسماء المؤسسات والأفراد المشاركين، مع ذكر تفاصيل المبالغ المقدمة من قبل كل مؤسسة في الدولة، الأمر الذي يحفز الكثيرين على التنافس فـي الخير والعطاء، وهو فعلٌ محمودٌ في شريعتنا السمحة، مؤكداً أن البذل والعطاء سمة بارزة لمجتمع الإمارات الذي يقتدي ويسير على خطى قادته، حفظهم الله.

تكاتف مجتمعي

وعن دور المؤسسات في المبادرة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يسعدنا أن نسهم في الحملات المصاحبة لمبادرة مئة مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الحملة الرئيسية والتي كانت هيئة كهرباء ومياه دبي من أول المشاركين فيها، من خلال توفير الدعم أيضاً لحملة «المجتمع معنا» عبر منصة يلا غيف (YallaGive)، حيث نثمّن إطلاق هذه الحملة التي تهدف إلى مشاركة المجتمع من أفراد ومؤسسات، تعزيزاً للتعاضد والتكاتف المجتمعي.

رسالة عالمية

من جهته، أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن الدائرة توجت مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك بالمشاركة في حملة«المجتمع معنا» لدعم حملة 100 مليون وجبة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، الحملة الأكبر بالمنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، مؤكداً أن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها بعد عشرة أيام فقط من الشهر الكريم يعكس قيمة الرسالة العالمية للحملة، وسرعة تلبية الخير والعطاء الإنساني لشعب الإمارات، والمؤسسات والأفراد المشاركين في هذه الحملة.

وأضاف أن نهج الخير موروث متأصل ومستمر في مجتمع الإمارات التي تمتد يدها البيضاء، لتدعم العديد من الشعوب المحتاجة في كافة بقاع الأرض، حيث واصلت تقديم العون والتطوع لإغاثة الشعوب المنكوبة وزرع الخير في كل مكان ويأتي عام 2020 وما حمله من تداعيات جائحة كوفيد 19 ليسطر فصلاً جديداً في نهج الإمارات الإنساني، حيث برزت ريادة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية انتشاره، وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة والعالم، حيث عملت على أن تصل مساعداتها تلك إلى البلدان المحتاجة في كل أرجاء العالم.

الأفراد والمجتمع

وتهدف مبادرة «المجتمع معنا» إلى تحفيز الأفراد والأسر والجمعيات وغيرهم لإطلاق حملات خاصة بهم لجمع مبالغ تحددها كل حملة فرعية، ليصب ريعها لصالح حملة«100 مليون وجبة».. وتحث المبادرة الجميع من أفراد وعوائل ومجتمعات وجمعيات وجاليات ومجموعات رياضية وفنية وثقافية وغيرهم على المشاركة الواسعة والكثيفة.

وقد تم تفعيل 25 حملة مجتمعية إلى الآن، ساهم فيها أكثر من 600 متبرع حتى تاريخه تسهم كلها في صالح«حملة 100 مليون وجبة» وتشمل مبادرات فردية وعائلية ومجموعات رياضية، وعدداً من المدارس والمؤسسات الخاصة.

الهدف كامل

يشار إلى أن التبرعات مستمرة من مختلف فئات مجتمع الإمارات لحملة 100 مليون وجبة حتى بعد أن حققت هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى من انطلاقها، حيث نجحت بجمع مساهمات فردية ومؤسسية غطت قيمة توفير 100 مليون وجبة للمستفيدين من الحملة في المجتمعات الأقل دخلاً في 30 دولة، تشملها الحملة طوال شهر رمضان المبارك.

و يشرف على مبادرة «المجتمع معنا» الداعمة لحملة «100 مليون وجبة» خريجو الدفعة الأولى والتأسيسية من برنامج«إعداد صنّاع الأمل»الذي انطلق عام 2020 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني وبإشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وبالشراكة الإعلامية مع مؤسسة دبي للإعلام.

وكان خريجو الدفعة الأولى من البرنامج الذين تخرجوا في مارس 2021 أنجزوا 5 مشاريع محورية، نفذها 28 شابة وشاباً إماراتياً لتسهم في تطوير مستقبل العمل الإنساني، وترسيخ الممارسات المؤسسية فيه، وابتكار حلول جديدة ضمنه للتصدي للتحديات والأزمات الإنسانية.

إشراك المجتمع

وقال فريق برنامج «إعداد صناع الأمل» المنظمين لمبادرة «المجتمع معنا» إن هدفنا من خلال مبادرة«المجتمع معنا» إحداث حراك خيري شامل وإشراك المجتمع بمختلف فئاته بشكل أكبر في المساهمة في حملة«100 مليون وجبة»الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام، والتي تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم«رعاه الله» للعمل الإنساني الهادف الذي يحدث فارقاً إيجابياً في حياة الناس.

واعتبر الفريق أن مبادرة المجتمع معنا وسيلة إضافية تيسر مشاركة مجتمع الإمارات المعطاء خلال شهر الإحسان والتراحم والعطاء في دعم مبادرات الخير التي كرّستها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، منهجاً مستداماً في العمل الإنساني كحملة 100 مليون وجبة التي تصل إلى الملايين في أربع قارات.

بدوره قال عبدالله النعيمي مؤسس منصة«يلا غيف«YALLAGIVE»، التي توفر الحلول التقنية لإطلاق الحملات الرقمية الفردية والمؤسسية لجمع التبرعات ضمن مبادرة«المجتمع معنا»:«نشهد إقبالاً ملموساً على إطلاق الحملات الفردية المؤسسية الداعمة لمبادرة «المجتمع معنا» وحملة «100 مليون وجبة» لإطعام الطعام عبر منصتنا الرقمية، بما يعكس قيم التضامن الإنساني مع المحتاجين حول العالم من مختلف فئات المجتمع في شهر رمضان المبارك».

وأضاف: إن الحلول الرقمية التي نقدمها تتيح للمتبرعين وعبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية تقديم التبرعات بشكل سهل وسريع وآمن ومعتمد. والمنصة مفتوحة أمام جميع المشاركين في«مبادرة المجتمع معنا» لإطلاق حملاتهم الخاصة وتشجيع من حولهم على التبرع، ما يسمح لحملة«100 مليون وجبة» الأكبر من نوعها في المنطقة بتأمين المزيد من الطرود الغذائية الإضافية التي تسعف الأسر الفقيرة والأفراد المحتاجين في 30 دولة حول العالم».

قنوات التبرع الأساسية

وتُضاف حملات التبرع الفردية والمؤسسية الداعمة ضمن مبادرة «المجتمع معنا» إلى قنوات التبرع الأساسية المعتمدة لحملة 100 مليون وجبة، والتي تستمر في استقبال التبرعات خلال شهر رمضان، وهي: الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في «بنك دبي الإسلامي»، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات» داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: [email protected]

ويعود ريع التبرعات التي تُجمع من مبادرة «المجتمع معنا» إلى حملة «100 مليون وجبة» الأكبر في المنطقة، والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من دولة الإمارات، لتوفير الدعم الغذائي الفوري وتأمين 100 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك توزَّع مباشرةً على المستفيدين منها أينما كانوا في 30 بلداً في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.



(وام )