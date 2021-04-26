شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز أعمال الطرق والمواقف الدائمة لعدد من مساجد أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أعمال مشروع إنشاء الطرق والمواقف الدائمة لعدد من المساجد في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بلغت 189 موقفاً للسيارات منها مواقف تم تخصيصها لأصحاب الهمم، بكلفة نحو 2.318.000 درهم.

وشمل المشروع، عدداً من المساجد في جزيرة أبوظبي منها توفير 15 موقفاً للسيارات، إضافة إلى موقف لأصحاب الهمم لمسجد حسن بن جبارة، وتوفير 15 موقفاً للسيارات وموقف لأصحاب الهمم لمسجد محمد بن علي بن حمد، وإنشاء 7 مواقف سيارات لمسجد سريعة بنت محمد المهيري، و19 موقفاً للسيارات لمسجد في مصفح، إضافة إلى موقف مخصص لأصحاب الهمم.

كما اشتمل المشروع تنفيذ أعمال طريق لمسجد في الرحبة، إضافة إلى 54 موقفاً للسيارات؛ حيث تم تخصيص موقفين لأصحاب الهمم، وتنفيذ 47 موقفاً للسيارات، وتخصيص موقفين منها لأصحاب الهمم؛ وذلك لمسجد في بني ياس، وإنجاز29 موقفاً للسيارات إلى جانب موقف لأصحاب الهمم لمسجد آخر في بني ياس.