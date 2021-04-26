شكرا لقرائتكم خبر 8 علامات أمنية عالية الجودة لـ « 200 الرؤية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح البنك المركزي السعودي (ساما)، فئة مئتي ريال من العملة الورقية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق (رؤية المملكة 2030)، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك استنادا إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01.

وحدد ساما 8 علامات أمنية عالية الجودة للورقة فئة 200 ريال، مشيرا إلى 3 خطوات للتعرف على الورقة السليمة من هذه الفئة.

وأوضح البنك المركزي في بيان على موقعة الالكتروني، أن فئة مئتي ريال بدأ تداولها من يوم 25 أبريل 2021 (أمس) إضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

وأشار إلى أن تصميم ورقة فئة مئتي ريال ذات اللون الرصاصي تتضمن صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله- على وجه هذه الفئة، وشعار «رؤية المملكة 2030» بشكل ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة

بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

ويشمل ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

3 خطوات للتعرف على العملة السليمة

1 تأكد من وجود العلامات الأمنية على الورقة النقدية، ووضوح ألوانها وعدم تداخلها.

2 قم بإمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات، وتحقق من وضوح كافة عناصر العلامات الأمنية وتبادلها بعضها مع بعض.

3 تأكد من الملمس الخشن للورقة النقدية، وتحسس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها.

الوجه:

يشتمل على صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل

ثلاثي الأبعاد.

الظهر:

يشتمل على صورة لقصرالحكم في الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام.

8 علامات أمنية للورقة 200 ريال:

طبقة الأحبار الخاصة:

شكل زخرفي بداخله قيمة الفئة( 200 )، وعند تحريك الورقة بشكل أفقي تظهر تأثيرات وأشكال متحركة ثلاثية الأبعاد.

الشريط الفضي اللامع:

شريط لامع على شكل زخرفي، يتوسطه شعار الدولة(لسيفان والنخلة )، وقيمة الفئة ( 200 )، يظهران بشكل منفصل عند تحريك

الورقة.

الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد:

شريط أمني، يظهر على أربعة أجزاء، يتضمن شعار الدولة (السيفين والنخلة)، وقيمة الفئة ( 200 ) بشكل ثلاثي الأبعاد، يظهران بشكل

متحرك ومنفصل عند تحريك الورقة.

الطباعة البارزة:

طباعة بارزة تنتشر على وجهي الورقة النقدية، بحيث تضيف قوة للتحمل، وخشونة في الملمس، وتناسقا في الألوان، ووضوحا في

النقوش.

العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر:

طباعة بارزة لشكل زخرفي، يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة النقدية.

الحبر اللؤلئي:

شريط مطبوع بأحبار فسفورية على ظهر الورقة النقدية، يتضمن شكلا زخرفيا بداخله قيمة الفئة( 200 ) يظهر عند إمالة الورقة النقدية

أفقيا.

الكتابات الدقيقة:

كتابات دقيقة وصغيرة تنتشر على معظم أجزاء الورقة النقدية، يمكن رؤيتها باستخدام عدسة مكبرة.

الأشكال الفسفورية:

أشكال زخرفية تظهر بألوان فسفورية متعددة على وجهي الورقة عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية.