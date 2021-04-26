الهيئة الملكية: كل ريال تنفقه الحكومة يجذب 8 ريالات من القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن كل ريال تنفقه الحكومة عليها يجذب 8 ريالات من القطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة الملكية في إحصائية نشرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في حسابها على تويتر، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع استطاعت جذب استثمارات بقيمة 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2020، في حين بلغ عدد الصناعات الأساسية والثانوية 870 صناعة.

وأشارت إلى أن الاستثمارات توزعت في المدن الصناعية بنسبة 83% من القطاع الخاص، بقيمة بلغت 988.4 مليار ريال، و17% من الهيئة الملكية، بقيمة بلغت 203 مليارات ريال.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في حسابه على (تويتر)، تمكنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع من تحويل الصحاري إلى مدن صناعية رائدة عالميا، والتي أصبحت محط اهتمام وطموح كل مستثمر بسبب المزايا التنافسية التي توفرها في جودة الحياة والإسكان، إضافة إلى البنية التحتية المميزة في صناعة البتروكيماويات، مما أدى إلى جذب استثمارات تتجاوز تريليون ريال بنهاية عام 2020.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع







حجم الاستثمارات: 1.191 + مليار ريال.



عدد الصناعات الأساسية والثانوية: 870 صناعة.



التوزيع السكاني:

سكان الهيئة الملكية430ألف نسمة

عدد العاملين في الهيئة الملكية10آلاف موظف

إجمالي القوى العاملة في المدن194ألف عامل

تصنيف الاستثمارات:

استثمارات الهيئة الملكية203مليارات ريال.(%17)

استثمارات القطاع الخاص988.4مليار ريال.(%83)

توزيع استثمارات القطاع الخاص:

الاستثمار الصناعي934.31مليار ريال.

الاستثمار العمراني37.41مليار ريال.

الاستثمار التجاري1.69مليار ريال.