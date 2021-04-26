نظام العمل الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة بلجنة المحامين. وناقش اللقاء الذي قدمه رئيس الهيئات العليا العمالية بالمدينة المنورة بدر العوفي ورئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة الدكتور محمد سلامة عددا من المحاور، منها أهم المستجدات والمبادرات الصادرة في نظام العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وخدمة التنقل الوظيفي بين المنشآت، وخدمة الخروج والعودة ونظام الكفالة بالوضع الجديد.



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