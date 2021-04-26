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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المراجعين والمحاسبين نفذت ورشة عمل حول قواعد السلوك والآداب الدولية الخاصة بممارسة المهنة، التي سيبدأ العمل بها منتصف العام القادم 2022. وتضمنت محاور الورشة، خطوات التحول إلى قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية وأبرز محتويات القواعد ووثيقة الاعتماد، بالإضافة إلى بيان الفرق بين القواعد المطبقة حاليا والقواعد الدولية والإطار الزمني لتطبيق تلك القواعد. ويأتي انعقاد الورشة لإدراك الهيئة دورها بشأن مشروع التحول لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، وحرصا منها على المشاركة في الممارسات المهنية بين المهتمين، التي ستساعد في التهيئة الفنية والمهنية وذلك قبل الإلزام بتطبيق تلك المعايير.



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