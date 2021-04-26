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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقتها غرفة المدينة المنورة، تخدم 45 ألفا من أصحاب السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة إبان جائحة كورونا ، لتحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة والمحافظة على استمرارية منشآت القطاع الخاص في ممارسة عملها. وتمثلت جهود غرفة المدينة في تنظيم 224 لقاء مباشرا وورشة عمل شارك فيها 87 مختصا وحضرها 4020 مستفيدا، فيما بلغ عدد المنشورات 1755 منشورا، وتم تقديم 10684 خدمة الكترونية. وأنشأت الغرفة عدة منصات الكترونية أسهمت في تسهيل منظومة العمل في القطاع خلال الجائحة؛ حيث بلغ عدد الخبراء المسجلين في منصة (خبراء) 67 خبيرا شملت 20 قطاعا الذي بلغ عدد الزيارات لها 3575 زائرا، في حين بلغ عدد المستفيدين من منصة (إرشاد) أكثر من 10 آلاف زائر، كما تم الترويج لـ 2243 فرصة استثمارية من خلال اللقاءات المباشرة وتسجيل 130 فرصة استثمارية في منصة (استثمارات المدينة).



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