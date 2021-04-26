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وأنشأت الغرفة عدة منصات الكترونية أسهمت في تسهيل منظومة العمل في القطاع خلال الجائحة؛ حيث بلغ عدد الخبراء المسجلين في منصة (خبراء) 67 خبيرا شملت 20 قطاعا الذي بلغ عدد الزيارات لها 3575 زائرا، في حين بلغ عدد المستفيدين من منصة (إرشاد) أكثر من 10 آلاف زائر، كما تم الترويج لـ 2243 فرصة استثمارية من خلال اللقاءات المباشرة وتسجيل 130 فرصة استثمارية في منصة (استثمارات المدينة).
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