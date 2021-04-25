وزارة الموارد تتفاهم مع هيئة تقويم التعليم لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل

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وتشمل المذكرة البحث في مجالات الاحتياج التدريبي لمنشآت القطاع الخاص والباحثين عن عمل وما يتبعه من سياسات ومعايير للتدريب والمهارات في سوق العمل، وقياس المهارات وعدم التطابق بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشمل كذلك وضع المعايير والآليات والإجراءات المناسبة لضبط جودة التدريب على رأس العمل، والتدريب التعاوني والتلمذة المهنية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتنفيذ ودعم المبادرات النابعة من برنامج تنمية القدرات البشرية أو استراتيجية سوق العمل، مثل مبادرة المجالس القطاعية وبناء المعايير المهنية الوطنية والإطار الوطني للمهارات.
كما تشمل بناء المسارات المهنية والأنشطة التدريبية، وآلية اعتماد التراخيص المهنية التي تمنحها الهيئة للمقومين وأخصائيي التقويم، مثل التقويم والاعتماد المدرسي وفق برنامجها التدريبي أو التأهيلي، ووضع آلية للاستفادة من المختصين ممن هم على رأس العمل في الجامعات أو المدارس الأهلية والعالمية في ممارسة التقويم والاعتماد المدرسي أو المؤسسي والبرامجي وتشريع ذلك، والمواءمة مع مقدمي خدمات التدريب حول احتياجات سوق العمل، ومشاركة البيانات وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة والعمل لربط قواعد البيانات بما يخدم قطاع التعليم والتدريب، وعقد ورش العمل المشتركة في المواضيع ذات العلاقة، ووضع إطار وخطة عمل لتفعيل ما ورد في هذه المذكرة، ومناقشة أي مجال آخر قد يستجد لاحقا ولم تشمله هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين.
وتأتي هذه المذكرة تجسـيدا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة في التفاهم البناء بين القطـــــاعــات للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية المملكــــة 2030، وتــعزيزا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي من خلال التفاهم في مجال التدريب وعمل الدراسات البحثية؛ مما يسهـــم في تعزيز قيــام القطاعات الحكومية بمسؤولياتها الهادفة إلى دعم التعليم والتدريب، الذي يعد أحد الأهـــداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني.
أبرز ما جاء في المذكرة:
- مجالات الاحتياج التدريبي لمنشآت القطاع الخاص والباحثين عن عمل
- قياس المهارات وعدم التطابق بين العرض والطلب في سوق العمل
- وضع معايير وآليات ضبط جودة التدريب على رأس العمل
- التدريب التعاوني والتلمذة المهنية وربطها باحتياجات سوق العمل
- تنفيذ ودعم المبادرات النابعة من برنامج تنمية القدرات البشرية
- بناء المسارات المهنية والأنشطة التدريبية
- آلية اعتماد التراخيص المهنية
- المواءمة مع مقدمي خدمات التدريب حول احتياجات سوق العمل
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