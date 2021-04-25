شكرا لقرائتكم خبر إلزام 14 مخالفا لنظام السوق المالية بدفع 5 ملايين نظير مكاسب غير مشروعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية بإدانة 14 مخالفا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 1.94 مليون وإلزامهم بدفع 5.03 ملايين لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظ استثمارية.

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المخالفين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة الإنماء طوكيو مارين، شركة ساب للتكافل، شركة الجبس الأهلية، شركة الجزيرة تكافل تعاوني، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، شركة تكوين المتطورة للصناعات، خلال الفترة من تاريخ 15 يونيو 2015م وحتى تاريخ 20 أكتوبر2016م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

تفاصيل المخالفين والعقوبات التي عليهم:

ليلى السدحان

- فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.

- إلزامها بدفع مبلغ قدره 119.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين.

- منعها من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

عبدالله العثمان

‌- فرض غرامة مالية قدرها 315 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 122.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

- منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنتين.

محمد بن معمر

‌- فرض غرامة مالية قدرها 220 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 2.44 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

عبدالله الفدا

- فرض غرامة مالية قدرها 420 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 383.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 854.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية التي قام بإدارتها.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

- منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنة.

أسماء المالكي

- فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

- إلزامها بدفع مبلغ قدره 487.7 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين.

- منعها من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

راشد العبيري

- فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

عيشة سناري

- فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

- إلزامها بدفع مبلغ قدر90.16 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين.

- منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

حسام المحمادي

- فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.75 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

تركي العبيري

- فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 90.95 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

عماد الغامدي

- فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 55.49 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

إنصاف الغامدي

- فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

- إلزامها بدفع مبلغ قدره 88.14 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين.

- منعها من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

خميس عمر

- فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 79.76 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

عبدالعزيز بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر

- فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 57.89 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

عبد الرحمن زيتوني

‌- فرض غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 156.37 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية التي قام بإدارتها.

- منعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

- منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنة.

وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.