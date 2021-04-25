«السعودية» تفعل اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الخطوط الجوية العربية السعودية، أمس، اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الخليج، بهدف تعزيز خيارات السفر المقدمة للمسافرين من قبل الشركتين، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية ببيع وتسويق رحلات تحمل رقمين مختلفين إحداهما يعود للخطوط السعودية والآخر لطيران الخليج، وستعمل الخطوط السعودية وطيران الخليج على توسيع عملياتهما إقليميا وعالميا من خلال مشاركة الرمز، وتوفير الضيافة العربية الأصيلة المميزة لضيوفهما، فضلا عن منحهم خيارات أكبر من المحطات المحلية في المملكة، والأخرى الدولية عبر شبكة المحطات الخاصة بكلتي الشركتين.

وسيدرج اعتبارا من الصيف المقبل رمز الرحلات (SV) الخاص بالخطوط السعودية لرحلات طيران الخليج المتجهة من البحرين إلى كل من الرياض، جدة، تبليسي، سيالكوت، فيصل أباد، باكو، وملتان، في حين سيدرج

رمز طيران الخليج (GF) لرحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض وجدة إلى كل من البحرين، أبها، جازان، ينبع، الجوف، حائل، بالإضافة إلى تونس العاصمة.