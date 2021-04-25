شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا..تطعيم 228.7 مليون بجرعة من لقاحات كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إعطاء 228 مليوناً و661408 جرعة لقاح للوقاية من فيروس كوفيد-19 في البلاد، وتوزيع 290 مليوناً و692005 جرعات حتى صباح الأحد.

وأوضحت المراكز الأمريكية، أن 139 مليوناً و978480 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين حصل 94 مليوناً و772329 شخصاً على جرعتين.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي «مودرنا» و«فايزر/بيونتك» من جرعتين وكذلك لقاح «جونسون أند جونسون» الذي يؤخذ جرعة واحدة.