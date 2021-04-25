شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تزيل حواجز ساحة باب العامود.. والمقدسيون يحتفلون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكّن الشبان المقدسيون، مساء الأحد، من دفع الشرطة الإسرائيلية إلى إزالة السواتر الحديدية من منطقة باب العامود في القدس المحتلة، بعد أيام من الاحتجاجات بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين. وشهدت منطقة باب العامود والشوارع المحيطة بها احتجاجات ومواجهات عنيفة، منذ مطلع شهر رمضان، رفضاً لإغلاق الساحة وتقسيمها بالسواتر الحديدية. وقالت مصادر عبرية إن مفوض الشرطة الإسرائيلية وجّه أمراً بإزالة هذه الحواجز «التي كانت من أهم الأسباب وراء الأحداث التي تشهدها القدس خلال الأيام الماضية».

وأعرب الفلسطينيون عن فرحتهم بإزالة الحواجز، وأقاموا احتفالات في ساحة باب العامود. وتعجّ منطقة باب العامود بالأمسيات الرمضانية والفعاليات الشعبية، بالإضافة إلى مركزيّتها التجارية، وأثار وضع السواتر الحديديّة غضباً عارماً، عزّزته تظاهرات المستوطنين وهتافاتهم «الموت للعرب»، واعتداءاتهم على المقدسيّين. ووصلت التظاهرات ذروتها يوم الجمعة الماضي، مع إصابة أكثر من 100 فلسطيني بجراح، جراء المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.