شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة وتدعو إلى ضبط النفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت دولة الإمارات الأحد، عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان. كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.