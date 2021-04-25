شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 25-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 25-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.467 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ليسيكو مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للإسكان والتعمير، مستشفى النزهة الدولي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

وتم إيقاف تداول أسهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 2.03 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.467 مليار جنيه. البورصة تربح 2.03 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.467 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 514.2 مليون ورقة مالية بقيمة 891.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.92%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بقيمة 3.3 مليون جنيه، 434.1 ألف جنيه، 53.9 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 48.8 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 12896 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 4099 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي القاهرة للإسكان والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 300 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العبور للاستثمار العقاري، 4256 سهم، 48811 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 106 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، البدر للبلاستيك، 25 ألف سهم، 63.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن وبنك كريدي أجريكول مصر 2400 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي القاهرة للإسكان والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 300 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العبور للاستثمار العقاري، 4256 سهم، 48811 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 106 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، البدر للبلاستيك، 25 ألف سهم، 63.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن وبنك كريدي أجريكول مصر 2400 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع عدد 824 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي أسهم الخزينة البالغة عدد 7.26 مليون سهم.

راية القابضة أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بيع 9 ملايين سهم تمثل نسبة 24% من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية (أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية سابقًا)، مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 –غير مقيدة- وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وتمتلك شركة راية حصة مباشرة تبلغ نسبتها 99.8% بشركة أمان، للبنك الأهلي مقابل 53.33 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة 480 مليون جنيه. راية القابضة أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بيع 9 ملايين سهم تمثل نسبة 24% من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية (أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية سابقًا)، مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 –غير مقيدة- وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وتمتلك شركة راية حصة مباشرة تبلغ نسبتها 99.8% بشركة أمان، للبنك الأهلي مقابل 53.33 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة 480 مليون جنيه.

الخليجية الكندية قالت الشركة المصرية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، إنه تقرر تحديد جلسة يوم 19 مايو المقبل للنظر في الطعن رقم 62746 لسنة 66 ق إدارية عليا، المقدم من الشركة على الحكم في الدعوي رقم 77809 لسنة 69 ق الخاص بأرض شرق التفريعة ببورسعيد. الخليجية الكندية قالت الشركة المصرية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، إنه تقرر تحديد جلسة يوم 19 مايو المقبل للنظر في الطعن رقم 62746 لسنة 66 ق إدارية عليا، المقدم من الشركة على الحكم في الدعوي رقم 77809 لسنة 69 ق الخاص بأرض شرق التفريعة ببورسعيد.

المصريين للإسكان أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اعتماد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة، في ضوء ما نصت عليه أحكام المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمعدة بواسطة شركة ايجل للاستشارات المالية، وجاءت بقيمة 0.94 جنيه للسهم. المصريين للإسكان أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اعتماد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة، في ضوء ما نصت عليه أحكام المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمعدة بواسطة شركة ايجل للاستشارات المالية، وجاءت بقيمة 0.94 جنيه للسهم.

نتائج الأعمال أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2021، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 621.1 مليون جنيه مقابل 672 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 7.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 60.4 مليون جنيه مقارنة مع 67.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10.2%. نتائج الأعمال أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2021، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 621.1 مليون جنيه مقابل 672 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 7.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 60.4 مليون جنيه مقارنة مع 67.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10.2%.

كما أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2021، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 10 ملايين جنيه مقابل 7.3 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 38.24%، وانخفضت صافي أرباح الشركة بعد الضريبة من 6.3 مليون جنيه إلى 2.8 مليون جنيه بنسبة تراجع 55.06%.